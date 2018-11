VIDEO Gol Cristiano Ronaldo: Juventus-SPAL 1-0, attaccante letale in area di rigore

Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus contro la SPAL, match valido per la 13^ giornata della Serie A. Il fenomeno portoghese si è fatto trovare preparato nell’area di rigore e di controbalzo ha battuto in rete intercettando la punizone di Pjanic. Tocco di rapina di CR7 che a tu per tu con Gomis si è rivelato glaciale. Di seguito il VIDEO di Cristiano Ronaldo in Juventus-SPAL.

GOL CRISTIANO RONALDO:

Cristiano Ronaldo GOAL. Beautiful finish 😍

pic.twitter.com/7vdxGfQEnH — Zeeshan⁷ (@Factnaldo) November 24, 2018













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com