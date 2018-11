Udinese-Milan 0-1 Highlights, il VIDEO e il gol della partita. Higuain infortunato, Cutrone e Suso spreconi. Risolve Romagnoli

Il MIlan passa per 0-1 in casa dell’Udinese e aggancia nuovamente la Lazio, salendo a quota 21. I friulano restano a 9 in compagnia del Bologna al 17° posto, a ridosso della zona retrocessione. Nel primo tempo infortunio ad Higuain, che lascia il campo per problemi alla schiena, poi Cutrone fallisce l’occasione del vantaggio. Nella ripresa è Suso a sprecare da ottima posizione, ma al 97′ Romagnoli trova il gol della vittoria e regala tre punti pesantissimi ai rossoneri.

LO STOP DI HIGUAIN

LA GRANDE OCCASIONE DI CUTRONE

So close from Cutrone🔥🚀🚀😱

Follow for all updates on time 🔥✅#UdineseMilan pic.twitter.com/sW8nSEO9Oh — GoalsTV⚽️ (@goalstv3) November 4, 2018

LA PALLA GOL FALLITA DA SUSO

IL GOL VITTORIA DI ROMAGNOLI

Foto: Salvatore Izzo