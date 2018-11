Tottenham-Inter, Champions League calcio 2019: programma, orario e tv

Mercoledì 28 novembre alle ore 21.00 lo stadio di Wembley sarà teatro della super sfida del gruppo B di Champions League 2019 tra Tottenham e Inter. Sul celebre rettangolo verde inglese la compagine allenata da Luciano Spallettii si gioca il passaggio di turno. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di tornare a Milano con un risultato positivo. Anche un pareggio potrebbe essere favorevole ai milanesi che però dovranno fare i conti con una squadra che gioca un grande calcio ed ha tra le sue fila uno dei centravanti più forti in circolazione, ovvero Harry Kane. Sul fronte interista però Mauro Icardi non vorrà restare a guardare e vorrà fare male alla difesa degli Spurs come all’andata. Si prospetta dunque un match altamente spettacolare e sarà un esame di maturità per la formazione di Spalletti.

I due precedenti in terra londinese non sono confortanti per l’Inter, che ha perso per 3-1 in Champions League nel 2010, pochi mesi dopo il Triplete, e per 3-0 nell’andata degli ottavi di Europa League nel 2013, con rimonta poi sfiorata nel ritorno, concluso con l’inutile 4-1 dopo i tempi supplementari.

Tottenham-Inter sarà visibile non soltanto su Sky Sport ma anche su Rai 1: match fondamentale per gli uomini di Spalletti, che sperano di ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions League, come detto. OASport vi terrà compagnia attraverso la canonica DIRETTA LIVE testuale:

27 novembre

ore 21.00 Tottenham-Inter













Foto: fabrizio andrea bertani / shutterstock.com