Tottenham-Inter, Champions League 2019: come vederla in tv gratis e in chiaro. L’orario e il programma sulla RAI

Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà a partire da domani: martedì 27 e mercoledì 28 novembre andranno in scena le partite della quinta giornata. Mercoledì alle ore 21.00 toccherà all’Inter, che farà visita al Tottenham.

La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. La partita dei nerazzurri sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 1 ed in streaming attraverso RaiPlay. Come al solito, anche per questa sfida OASport vi offrirà la diretta live testuale integrale e le pagelle live.

Di seguito il programma completo della gara della quinta giornata di Champions League:

Mercoledì 28 novembre ore 21.00

Tottenham-Inter

diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport canale 252 e Rai 1

diretta streaming su SkyGo e RaiPlay

diretta live testuale con pagelle live su OA Sport













Foto: Gianfranco Carozza