Tottenham-Inter 1-0, Champions League: Eriksen risolve nel finale, nerazzurri a rischio eliminazione

Brutto colpo per l’Inter nella Champions League 2018-2019: i nerazzurri crollano a Wembley, sconfitti dal Tottenham per 1-0. E ora tutto si complica nella corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale: i ragazzi di Luciano Spalletti si giocheranno tutto nell’ultima giornata quando ospiteranno il PSV Eindhoven a San Siro mentre gli Spurs sfideranno il Barcellona già certo del primo posto nel girone, la compagine meneghina dovrà fare più punti di quelli che faranno gli inglesi per accedere alla fase a eliminazione diretta della massima competizione europea per importanza. Oggi l’Inter ha faticato a esprimersi nel miglior modo possibile, ha sofferto in maniera cronica in tutte le fasi di gioco, è stata prestata costantemente dagli avversari che hanno ampiamente meritato la vittoria.



A decidere la partita è stato un gol del subentrato Eriksen all’80’: una micidiale percussione di Sissiko ha fatto breccia nella difesa dell’Inter e poi il danese ha insaccato comodamente. Gli ospiti sono stati in apnea fin dai primi minuti: Kane aveva fatto tremare Handanovic con un tiro al 7′, Dele Alli sfiora la traversa al 13′ su una percussione di Kane e poi Winks colpisce il legno superiore al 38′. Nainggolan fatica in fase di costruzione, Brozovic e Perisic perdono troppi palloni a centrocampo, Icardi è troppo isolato là davanti, la difesa balla costantemente, Vecino e Politano stentano a decollare. Nella ripresa entra Borja Valero al posto del Ninja e l’Inter inizia a farsi apprezzare ma la manovra è troppo sterile, il Tottenham tiene in mano il pallino del gioco e si rende pericoloso con Dele Alli e Vertonghen prima delle rete del vantaggio. Nel finale i ragazzi di Spalletti ci provano con la forza della disperazione ma non vanno oltre una bomba di Asamoah salvata dalla difesa.













Foto: Lapresse