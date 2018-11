Torino-Parma 1-2, Serie A: colpaccio dei ducali. Gervinho e Inglese decidono l’incontro

Colpaccio del Parma che ha sconfitto il Torino per 2-1 nell’anticipo pomeridiano della dodicesima giornata di Serie A e ha agganciato proprio i granata e la Fiorentina al settimo posto in classifica, a quota 17 punti. Grande prestazione dei ducali che confermano il loro ottimo avvio di campionato infilando il quinto successo.

Succede tutto nel primo tempo: gli ospiti passano in vantaggio al 6′ con una rete di Gervinho che sfrutta un’indecisione della difesa avversaria, entra in area e insacca, poi al 25′ arriva il raddoppio di Inglese che sfrutta al meglio un bel cross di Gagliolo dalla sinistra e ci mette la punta nel cuore dell’area di rigore. La reazione del Torino comunque non tarda ad arrivare, Baselli riapre la partita al 37′ sfruttando un batti e ribatti al limite, scaricando un tiro potente che vale il 2-1. Nella ripresa i padroni di casa spingono alla ricerca del pareggio ma senza creare una seria occasione da gol e così il Parma può festeggiare.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fabrizio Bertani Shutterstock.com