Tennis, WTA Houston 2018: Jasmine Paolini esce al primo turno del torneo texano

Dura un’ora e 25 minuti il torneo WTA 125K di Houston per Jasmine Paolini: l’azzurra, sul cemento texano cede alla numero 4 del seeding, la statunitense Jessica Pegula, che si impone in due set col punteggio di 7-6 (8) 6-2. Pesa sull’esito della sfida l’andamento della prima partita, nel corso della quale l’azzurra non sfrutta due set point.

Nel primo parziale le due iniziano subito con break e controbreak, poi Paolini finalmente conferma lo strappo, allungando 3-1. La statunitense però non si perde d’animo, riportandosi sul 3-3, salvo poi perdere ancora il servizio. L’azzurra va così 5-3 e poi serve per la partita, ma subisce un nuovo controbreak. Sul 5-5 Pegula tiene la battuta, ma l’italiana fa altrettanto e così si va al tie break. Il primo minibreak è di Paolini, che sale 3-2. L’azzurra ha due set point sul 6-4, col primo sul proprio servizio, ma non chiude. La statunitense ha così la possibilità di chiudere la partita e ci riesce alla terza occasione, per 10-8, dopo un’ora di gioco.

Nel secondo set non c’è partita: immediato break della statunitense che vola via e non si fa più riprendere: i giochi sono molto più rapidi rispetto al primo parziale e la numero 4 del tabellone si ritrova in un amen sul 4-1 pesante. Sussulto dell’azzurra che nel sesto game recupera un break portandosi sul 2-4, ma è soltanto il canto del cigno: la nordamericana trova un nuovo allungo e chiude 6-2 in appena 25 minuti.













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Jimmie48 Photography Shutterstock.com