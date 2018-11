Tennis, WTA Houston 2018: Deborah Chiesa cede alla qualificata Dalma Galfi

Dura un’ora e mezza il torneo WTA 125K di Houston per Deborah Chiesa: l’azzurra, sul cemento texano cede alla qualificata magiara Dalma Galfi che si impone in due set col punteggio di 7-5 6-1. Come per Jasmine Paolini, anche in questo caso, pesa sull’esito della sfida l’andamento della prima partita, nel corso della quale l’azzurra era andata a servire per il set.

Nel primo parziale la prima ad allungare è l’ungherese, che ottiene il break nel sesto gioco e sale 4-2. Reazione d’orgoglio dell’azzurra, che recupera immediatamente lo strappo, impatta sul 4-4 tenendo il servizio a zero, e poi va addirittura a servire per il parziale dopo aver strappato ancora la battuta alla magiara. Sul più bello però Chiesa si spegne e torna a comandare Galfi: controbreak a quindici nel decimo gioco e servizio tenuto nel game seguente. L’azzurra si scioglie come neve al sole e subisce un nuovo break a quindici, con l’avversaria che porta a casa la prima partita per 7-5 in un’ora.

Nel secondo set non c’è partita: l’equilibrio dura fino all’1-1, poi l’ungherese inanella cinque giochi di fila, centrando due break rispettivamente a zero ed a quindici, e chiude 6-1 alla prima occasione, in appena 30 minuti di gioco.













Foto: Paolo Bona / Shutterstock