WTA Palermo 2023: Nuria Brancaccio e Aurora Zantedeschi centrano il tabellone principale

Sale alla fine a nove il conteggio delle giocatrici italiane presenti nel tabellone principale del WTA 250 di Palermo. Alle sette già presenti tra diritto di classifica e wild card, infatti, si aggiungono Nuria Brancaccio e Aurora Zantedeschi, provenienti peraltro da storie molto diverse a livello di parabola tennistica.

Per quanto riguarda la ventitreenne di Torre del Greco, l’approdo è frutto di un rapido 6-1 6-2 nei confronti di Deborah Chiesa, il cui 2023 non sta andando forse come nelle aspettative. La campana sa già chi troverà al primo turno: si tratta della francese Tessah Andrianjafitrimo, anche lei proveniente dal tabellone cadetto.

Per quanto riguarda la veronese, invece, successo per 6-0 6-3 nei confronti di Martina Colmegna. Per lei si tratta di un traguardo storico, perché è la prima volta in assoluto in un tabellone principale WTA. Se la vedrà con la transalpina Diane Parry.

Sconfitta invece per Dalila Spiteri, per 6-2 7-6(6) con l’olandese Eva Vedder. Va comunque detto che per le tre italiane battute non è detta l’ultima parola, in virtù della possibilità di ingresso in tabellone nel ruolo di lucky loser (che, salvo ulteriori scossoni, al momento può essere una sola).

