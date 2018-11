Tennis, nasce la ATP Cup: 24 Nazioni si sfidano in Australia! Nuovo affronto alla Coppa Davis?

Il calendario mondiale del tennis si arricchisce di una nuova competizione per Nazionali che farà indubbiamente guerra alla storica Coppa Davis. La ATP ha infatti ufficializzato la nascita della ATP Cup, un torneo a squadre che si svolgerà a cadenza annuale e con la prima edizione in programma dal 3 al 12 gennaio 2020 in Australia, alla vigilia degli Australian Open. Si tratta di un vero e proprio stravolgimento del calendario, la decisione ufficializzata oggi (ma di cui si parlava già da tempo) rappresenta l’apice della guerra tra la ATP e la ITF, la Federazione Internazionale del Tennis che organizza la Coppa Davis (torneo rivoluzionato a partire dal 2019).



Come si svilupperà la ATP Cup? 24 Nazioni partecipanti divise in sei gruppi (le migliori otto accedono al tabellone ad eliminazione diretta), i vari confronti prevedono due singolari e un doppio, in palio ben 750 punti ATP e soprattutto un montepremi di 15 milioni di dollari, ancora da definire la superficie che sarà verosimilmente il cemento. Sarà un nuovo colpo basso alla cara, vecchia Insalatiera che mantiene il fascino ma che non promette ingenti quantità di denaro?













Foto: jctabb Shutterstock.com