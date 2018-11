Tennis, Marco Cecchinato: “Ho la convinzione di essere in crescita. Vincere il Roland Garros è un sogno che voglio coronare”

Per Marco Cecchinato la stagione agonistica 2018 è andata in archivio già da alcune settimane ed è già tempo di iniziare la preparazione in vista del 2019 dove le aspettative per il palermitano sono estremamente alte. Reduce da un anno strepitoso caratterizzato dai successi nei tornei ATP di Budapest ed Umago e culminato nella semifinale del Roland Garros che lo ha proiettato tra i primi 20 giocatori del mondo (attualmente n.20 del ranking), il nostro portacolori non vuole certo fermarsi qui e le ambizioni sono maggiori.

“Ho la convinzione di essere ancora in fase di crescita. Mi sto preparando per un grande 2019: inizierò la stagione a Doha, poi Sydney e sotto con l’Australian Open“, le parole di Cecchinato (fonte: lapresse). Il sogno chiaramente è quello di replicare il percorso magico di Parigi nel corso del quale il siciliano riuscì a superare nei quarti di finale nientepopodimeno che il serbo Novak Djokovic (n.1 del mondo), regalando una grandissima emozione al Bel Paese della specialità: “Firmerei anche per ripetere la semifinale, ma guai porre limiti alla provvidenza. Vincere il Roland Garros sarebbe un sogno, che voglio provare a coronare“.

Non resta che attendere il mese di gennaio quando Marco tornerà sul cemento australiano e scopriremo se, anche su una superficie non così adatta al suo gioco, avrà compiuto dei progressi. L’annata della riconferma è sempre quella più complessa, specie nel tennis dove vi saranno dei punti da difendere nei tornei sul rosso che potrebbero essere una specie di “Spada di Damocle” sulla testa dell’azzurro.













Foto: Claudio Bosco / livephotosport