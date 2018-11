Tennis, Finale Coppa Davis 2018: i convocati di Francia e Croazia per la sfida di Lilla

France Davis Cup captain Yannick Noah reacts during a Davis Cup semi-final tennis match between France and Spain in Villeneuve-d'Ascq, northern France, on September 14, 2018. (Photo by Philippe HUGUEN / AFP)

Sono state diramate le convocazioni per la finale di Coppa Davis 2018, che si disputerà nei tre giorni che vanno dal 23 al 25 novembre. L’ultimo incontro con in palio l’Insalatiera così come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi vedrà di fronte Francia e Croazia con le seguenti formazioni:

FRANCIA – Capitano: Yannick Noah

Lucas Pouille

Jeremy Chardy

Pierre-Hugues Herbert

Nicolas Mahut

Jo-Wilfried Tsonga

CROAZIA – Capitano: Zeljko Krajan

Marin Cilic

Borna Coric

Franko Skugor

Mate Pavic

Ivan Dodig

La Francia deve fare a meno di Richard Gasquet, che è stato fermato da una pubalgia, e non avrà dunque alcun top 20 (attuale) quando lo Stade Pierre Mauroy di Lilla vedrà entrare in campo le due squadre nazionali. Con una situazione in cui Pouille è in chiarissima crisi da mesi e Tsonga fa fatica a risalire la china dopo il lungo stop, la Croazia sembra avere qualche asso in più nella manica, se non altro per la presenza di Marin Cilic come numero uno. Sarà il campo in terra rossa allestito a Lilla, però, a decidere le sorti di questa finale.













Foto: LaPresse