Tennis, ATP Finals 2018: Roger Federer e la vittoria numero 100. Arriverà a Londra?

Un solo obiettivo: fare 100 in carriera proprio alle ATP Finals 2018. Roger Federer si presenta così al Master di fine anno a Londra con la voglia di centrare l’ennesimo straordinario traguardo di una carriera leggendaria. La vittoria numero novantanove è arrivata proprio nella sua Basilea, mentre a Parigi Bercy la tripla cifra è stata solo sfiorata, perdendo un’incredibile semifinale contro Novak Djokovic dopo tre ore di battaglia.

Proprio il serbo è l’ostacolo principale verso quel 100 che Federer vuole raggiungere. Nessuno in attività è solamente avvicinabile allo svizzero nel numero di trofei vinti, visto che Nadal in questa speciale classifica è secondo a quota 80 e Djokovic è terzo con 72. Sicuramente nella testa di Roger c’è un altro numero ed è quel 109 di Jimmy Connors, che è il giocatore ad aver ottenuto più titoli ATP nella storia. Un traguardo che il campione di Basilea può assolutamente superare, ma serviranno almeno altri due anni al top e non va dimenticato che lo svizzero non giocherà più i tornei sulla terra rossa.

Le possibilità comunque di centrare quota 100 proprio a Londra ci sono veramente tutte e anche il sorteggio del girone ha reso la vita un po’ più semplice a Federer. Sicuramente il gruppo di Djokovic è molto più difficile e stressante vista la presenza di Alexander Zverev, Marin Cilic e John Isner. Per lo svizzero, invece, ci saranno Dominic Thiem, Kei Nishikori e quel Kevin Anderson che ha sicuramente dato il maggior dispiacere dell’anno all’elvetico, eliminandolo clamorosamente nei quarti di finale di Wimbledon dopo un’epica rimonta.

Ovviamente tutto il mondo del tennis ha messo i propri fari su cosa farà Federer in queste ATP Finals. Un torneo che lo svizzero comunque non vince dal 2011 e dove sarà fondamentale per lui risparmiare energie in vista delle semifinali, cosa che gli è mancata lo scorso anno quando fu sconfitto da David Goffin. Serve la settimana perfetta per celebrare l’ennesimo straordinario risultato di un campione senza tempo.













foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com