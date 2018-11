Tennis, ATP Finals 2018: l’avversario di Roger Federer in semifinale. Programma, orario e tv

Roger Federer è sempre Roger Federer. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare ed è il caso dello svizzero. Non potendo fare troppi calcoli nell’incontro che lo opponeva al n.6 del mondo Kevin Anderson, lo svizzero ha tirato fuori la miglior prestazione di queste ATP Finals 2018, superando il gigante di Johannesburg con il punteggio di 6-4 6-3 e volando in semifinale da leader del “Lleyton Hewitt Group” proprio davanti ad Anderson. Dunque lo svizzero vola per la 15esima volta in 16 partecipazioni a questa fase ad eliminazione diretta. Numeri incredibile.

Il fenomeno di Basilea ora deve attendere chi sarà l’avversario che uscirà dal “Guga Kuerten Group”. Novak Djokovic a punteggio pieno ed ha buone possibilità per accedere alle semifinali da primo. Per Alexander Zverev, John Isner e Marin Cilic invece il discorso è ancora molto aperto. Di sicuro c’è che Federer scenderà in campo sabato 17 novembre se la vedrà con il secondo di questo raggruppamento con orario ancora da stabilire. La diretta televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno.

Sabato 17 dicembre

orario da stabilire – Roger Federer vs secondo gruppo “Guga Kuerten Group”













Foto: action sports / Shutterstock