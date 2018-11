Tennis, ATP Finals 2018: il programma e gli orari di oggi. Chi gioca e come vedere le partite in tv

Quarta giornata di incontri alle ATP Finals 2018 di tennis a Londra e secondo impegno per i giocatori del “Guga Kuerten Group”. Ad aprire le danze ci penseranno il n.1 del mondo Novak Djokovic e il n.5 ATP Alexander Zverev. Un confronto molto interessante che vedrà sfidarsi due tennisti dallo stile simile che hanno nei colpi con il rovescio bimane la loro forza. Nole, per quanto fatto vedere nell’ultimo periodo, parte coi favori del pronostico ma guai a sottovalutare “Sascha”. In serata sarà poi il turno del croato Marin Cilic (n.7 ATP) che se la vedrà contro l’americano John Isner (n.10 del mondo), presente a questo Masters grazie ai forfait dell’argentino Juan Martin Del Potro e dello spagnolo Rafael Nadal. Una sfida dal sapore “dentro e fuori” visto che nel primo match entrambi sono stati sconfitti

ATP Finals 2018: il programma e gli orari di oggi. Chi gioca e come vedere le partite in tv

La copertura televisiva del day-4 sarà curata da Sky Sport. Di seguito la programmazione completa:

Alle ore 13.00

Oliver MARACH (AUT)/Mate PAVIC (CRO) [1] vs Mike BRYAN (USA)/Jack SOCK (USA) [5]

Non prima delle 15.00

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Alexander ZVEREV (GER) [3]

Non prima dell 19.00

Lukasz KUBOT (POL) /Marcelo MELO (BRA) [3] vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA)/Nicolas MAHUT (FRA) [8]

Non prima delle 21.00

Marin CILIC (CRO) [5] vs John ISNER (USA) [8]













Foto: lev radin / Shutterstock.com