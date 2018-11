Taekwondo, Europei Under 21 2018: Sarah Al Halwani si ferma ai piedi del podio nella seconda giornata

Anche la seconda giornata degli Europei Under 21 di taekwondo a Varsavia (Polonia) si chiude senza acuti azzurri. La migliore è stata Sarah Al Halwani, che si è fermata ai piedi del podio, mentre Mattia Crescenzi, Assunta Cennamo e Achille Cennami sono usciti nei turni precedenti. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni.

Partiamo dai -49 kg femminili dove Sarah Al Halwani viene eliminata ai quarti di finale e non riesce così a ripetere l’argento conquistato nella scorsa edizione. La 19enne azzurra aveva aperto con la vittoria per superiorità sull’ungherese Luca Patakfalvy, poi ha battuto 18-12 la cipriota Antriana Hadjicosti, ma ai quarti si è arresa 20-11 alla turca Havva Nur Coban, dovendo dire quindi addio alle medaglie. Titolo alla turca Merve Dincel, che batte 23-15 in finale la russa Alena Mironyuk, mentre completa il podio la spagnola Sara Cortegoso Lima.

Nulla da fare anche nei -62 kg per Assunta Cennamo, reduce dal bronzo alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Su di lei c’erano grande aspettative, ma oggi non ha trovato la giornata giusta e dopo aver vinto il primo incontro con la bulgara Ilina Ivanova per 22-14, è stata superata 25-19 al secondo turno dalla turca Ikra Kayir, che andrà poi a conquistare il bronzo insieme alla connazionale Sena Nur Erturk. L’oro va invece alla moldava Ana Ciuchitu che domina 12-2 la finale con la croata Ana Taslak.

Passimmo alle gare maschili, dove nei -58 kg Mattia Crescenzi esce agli ottavi. Un torneo che era iniziato bene per l’azzurro con due vittorie con dieci punti di margine, 20-10 con il turco Mehmet Can Kurt e 26-16 con il cipriota Michalis Costa, ma poi è stato però sconfitto 15-8 dal russo Azamat Abibilla. Russia che porta tre atleti sul podio con Andrei Kanaev che batte in finale 2-0 lo spagnolo Adrian Del Rio Guerrero, mentre il bronzo va a Georgii Gurtsiev e Vladimir Lovtsov.

Nei -80 kg subito fuori Achille Cennami, che viene battuto al primo incontro 19-6 dal russo Danil Iurchenko. In questa categoria finale tutta bielorussa con Artsiom Plonis che batte 17-12 il connazionale Ivan Paulouski, mentre sul terzo gradino del podio salgono il russo Stanislav Melnik e il turco Hasan Can Lazoglu.













Foto: Fita