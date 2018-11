Taekwondo, Europei Cadetti 2018: le giovani promesse si sfidano a Marina D’Or, sedici azzurri in gara

Dal 29 novembre al 2 dicembre si svolgeranno gli Europei Cadetti 2018 di taekwondo. Il villaggio di Marina D’Or, nella località spagnola di Oropesa del Mar, ospiterà le giovani promesse del vecchio continente che avranno l’occasione di mettersi in luce in un evento molto prestigioso. La competizione vedrà in azione oltre 500 atleti con un’età compresa tra i 12 e i 14 anni.

Saranno sedici gli azzurri in gara. Lo scorso anno l’Italia chiuse al terzo posto nel medagliere con sette medaglie e l’obiettivo sarà quello di confermarsi ai vertici. Tra gli atleti più attesi citiamo Teodoro Del Vecchio (-33 kg), che conquistò il bronzo lo scorso anno, Dennis Baretta (-49 kg) e Noemi Manzolli (-44 kg), entrambi vincitori all’Austrian Open. Nei tornei Open stagionali sono già saliti sul podio anche Francesco Romanelli (-53 kg), Alessandro Biolo (+65 kg), Anna Cuorvo (-41 kg), Virginia Maestro (-47 kg) e Sofia Bagnato (-51 kg). La lista dei pretendenti alle medaglie non finisce però qui, perché anche gli altri atleti italiani sono pronti a trovare il grande acuto proprio in questo evento, come accade spesso nelle categorie giovanili. Di seguito la lista completa dei convocati dell’Italia per gli Europei Cadetti 2018 di taekwondo.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

-33 kg: Del Vecchio Teodoro (in gara il 29/11)

-37 kg: Coppola Gabriele (in gara il 29/11)

-41 kg: Marinaro Matteo (in gara il 30/11)

-45 kg: Lomartire Matias (in gara il 30/11)

-49 kg: Baretta Dennis (in gara l’1/12)

-53 kg: Romanelli Francesco (in gara l’1/12)

-61 kg: Santucci Odone (in gara il 2/12)

-65 kg: Gerrone Antonio (in gara il 2/12)

+65 kg: Biolo Alessandro (in gara il 2/12)

-33 kg: Galiero Giulia (in gara il 29/11)

-41 kg: Cuorvo Anna (in gara il 30/11)

-44 kg: Manzolli Noemi (in gara il 30/11)

-47 kg: Maestro Virginia (in gara il 30/11)

-51 kg: Bagnato Sofia (in gara l’1/12)

-55 kg: Scarfone Marialaura (in gara l’1/12)

-59 kg: Zandonà Francesca (in gara il 2/12)













Foto: Fita