Taekwondo, Dracula Open 2018: terzo posto di Daniela Rotolo, non brillano gli altri azzurri

Erano diversi gli azzurri impegnati nel Dracula Open 2018, torneo di categoria G-1 andato in scena in questo fine settimana a Bucarest (Romania). Tra gli atleti italiani in gara soltanto Daniela Rotolo è riuscita a vincere un incontro, mentre gli altri sono stati eliminati tutti al primo turno.

Nella giornata di ieri in pedana soltanto Simone Prezzavento nei -63 kg. L’azzurro non è riuscito a ripetere la bella prestazione dei Campionati Italiani chiusi al terzo posto ed è stato sconfitto nel primo match dal greco Konstantinos Katsaros con il punteggio di 9-13.

L’unico acuto italiano è arrivato oggi grazie a Daniela Rotolo. Nei -67 kg l’atleta azzurra, n. 33 del ranking mondiale, ha superato al primo turno la tedesca Michelle Schein per 7-1, ma è stata poi sconfitta in semifinale dalla cinese Jie Song con il punteggio di 5-11, dovendosi accontentare della terza posizione. L’atleta cinese ha poi superato in finale l’ungherese Rebeka Furedi per 19-30. Nella stessa categoria era impegnata anche Natalia D’Angelo, neocampionessa italiana, ma l’azzurra è stata sconfitta al primo turno dalla greca Vasiliki Iliadou con il punteggio di 4-2.

Tutti eliminati al primo incontro gli altri italiani in gara oggi. Nei -58 kg Bilel Fatnassi è stato superato dall’ucraino Rashyd Rakhimi (2-22), nei -68 kg Gabriele Crisafulli ha avuto la peggio contro il giapponese Kodai Kuriyama (12-24), nei -57 kg Mara Mittelberger non è riuscita a sconfiggere la spagnola Rocio Marino Beltran (4-24). Più sfortunati Markus Zadra e Sofia Brignoli che sono stati penalizzati anche dal sorteggio: il primo nei +87 kg ha incontrato il serbo Danilo Vukelic, n. 48 al mondo, che si è imposto nettamente per 3-23; la seconda nei -49 kg ha sfidato la cinese Yuntao Wenren, n. 12 del ranking mondiale, ed è stata eliminata con un netto 5-30.

Nessun successo nemmeno nelle categorie giovanili. Tra i cadetti sconfitti al primo turno Stefano Junior La Ragione nei -41 kg (11-32 contro il greco Georgios Lampris) e Rebecca Albertini nei -44 kg (14-16 contro la greca Alexandra Giannoukou). Nelle categorie junior nei -68 kg Indira Fisher è stata sconfitta nel primo match disputato dalla rumena Andreea Catalina Mocanu (11-26), nei -55 kg Samuele Corda è stato nettamente superato dal greco Pavlos Paschalidis (6-36). Stessa sorte per Alexander Zadra nei +78 kg (13-15 contro il rumeno Tudor Gabriel Caragea) e per Stefanie Kerschbamer nei +68 kg (0-10 dalla britannica Taylor Curtis).













Foto: FITA