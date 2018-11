Sport invernali, il calendario della settimana 12-18 novembre. Programma, orari e tv di tutti gli eventi

Terza settimana dedicata agli sport invernali che vorranno prendersi le luci della ribalta. Saranno la Coppa del mondo di sci alpino con gli slalom femminile e maschile di Levi, il salto con gli sci con la gara a squadre (senza l’Italia) e l’individuale maschile HS134, la Coppa Intercontinentale e la Coppa Europa di skeleton, il pattinaggio artistico e lo speed skating a tenere banco nel prossimo fine settimana. Inoltre, domenica sera ci sarà infine il secondo evento di monobob femminile, nuova specialità che non ha ancora una Coppa del Mondo: non vi prenderanno parte le due italiane Andreutti e Vicenzino che hanno invece esordito a Lillehammer, in Norvegia. Un menù quindi decisamente ricco.

La copertura televisiva sarà affidata ai canali di Eurosport e RaiSport con OASport che vi terrà compagnia attraverso le proprie DIRETTE LIVE TESTUALI.

Sport Invernali, il calendario e gli orari della settimana 12-18 novembre. Programma e tv

SCI ALPINO

Lun. 12/11/18 – Fis – GS maschile e femminile Solda (Ita)

Mar. 13/11/18 – GP Italia seniores – GS maschile Solda (Ita)

Mer. 14/11/18 – Fis – SL maschile e femminile Solda (Ita)

Gio. 15/11/18 – GP Italia seniores – SL maschile Solda (Ita)

Sab. 17/11/18 – Cdm – SL femminile Levi (Fin) – ore 10.15 e 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport1

Dom. 18/11/18 – Cdm – SL maschile Levi (Fin) – ore 10.15 e 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport1

SALTO CON GLI SCI

Ven. 16/11/18 – Cdm – Qualificazioni HS134 maschile Wisla (Pol) – ore 18.00, diretta tv Eurosport1

Sab. 17/11/18 – Cdm – Gara a squadre HS134 maschile Wisla (Pol) – ore 16.00, diretta tv Eurosport1

Dom. 18/11/18 – Cdm – HS 134 maschile Wisla (Pol) – ore 15.00, diretta tv Eurosport1

SKELETON

Gio. 15/11/18 – ICC – Gara maschile e femminile Innsbruck (Aut) – ore 9.30

Ven. 16/11/18 – ICC – Gara maschile e femminile Innsbruck (Aut) – ore 9.30

Ven. 16/11/18 – EC – Gara maschile e femminile Innsbruck (Aut) – ore 14.30

Sab. 17/11/18 – EC – Gara maschile e femminile Innsbruck (Aut) – ore 10.00

BOB

Dom. 18/11/18 – Gara femminile monobob Park City (Usa) – ore 22.00

PATTINAGGIO ARTISTICO

Venerdì 16 novembre

12:00 Short program individuale maschile

14:00 Rhythm Dance danza sul ghiaccio

15:45 Cerimonia di apertura

16:30 Short program coppie di artistico

18:00 Short program individuale femminile

Sabato 17 novembre

11:30 Free program individuale maschile

13:40 Free dance danza sul ghiaccio

15:30 Free program coppie di artistico

17:10 Free program individuale femminile

Domenica 18 novembre

12:00 Cerimonia di premiazione

13:00 Exhibition Gala

SPEED SKATING

Venerdì 16 novembre

ore 20.00 Divisione B

500m femminili

500m maschili

Mass Start femminile semifinali

Mass Start maschile semifinali

ore 23.30 Divisione A

Team Pursuit femminile

Team Pursuit maschile

500m femminili

500m maschili

Sabato 17 novembre

ore 19.30 Divisione B

500m femminili

1500m maschili

1500m femminili

500m maschili

23.30 Divisione A

500m femminili

1500m maschili

1500m femminili

500m maschili

Mass Start femminile finale

Mass Start maschile finale

Domenica 18 novembre

ore 18.00 Divisione B

1000m femminili

1000m maschili

3000m femminili

5000m maschili

ore 22.30 Divisione A

1000m femminili

1000m maschili

3000m femminili

5000m maschili

Team Sprint femminile

Team Sprint maschile













