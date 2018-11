Speed skating, Coppa del Mondo Tomakomai 2018: fari puntati su Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida

Ancora Giappone sulla strada della Coppa del Mondo di speed skating. Dopo l’esordio di Obihiro, sarà la volta di Tomakomai, dal 23 al 25 novembre. Al Tomakomai Highland Sports Center assisteremo ad un grande spettacolo dove gli esponenti migliori del Pianeta del pattinaggio velocità pista lunga esprimeranno il loro meglio. Ci si attendono delle conferme anche in casa Italia. Il primo round nipponico è stato decisamente soddisfacente e in questa seconda uscita le aspettative non mancano. I fari azzurri saranno puntati su Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida.

Il 25enne di Baselga di Pinè ha dato risposte importanti dopo le delusioni a Cinque Cerchi di PyeongChang (Corea del Sud). Sul ghiaccio olimpico Giovannini non era riuscito ad esprimere le sue potenzialità, cosa che invece è accaduta nel primo weekend stagionale. Il successo nella mass start e il settimo posto nella divisione A dei 5000 metri testimoniano un buono stato di forma e, soprattutto, sul piano della convinzione si sono fatti dei rilevanti passi avanti. Il pinetano aveva bisogno di un riscontro di questo tipo per rendersi conto della bontà del lavoro svolto. Il target, come logico, sarà la conferma, puntando al bis nella gara di gruppo e ad essere ancora più performante nei 5000 metri, le specialità nelle quali il nostro portacolori ha fatto vedere le cose migliori.

E’ giusto aspettarsi qualcosa anche dalla Lollobrigida. L’azzurra, grande specialista della mass start, ha sfiorato il podio nella prima tappa e di sicuro avrà grandi motivazioni per inserirsi nella top-3 a Tomakomai. La pattinatrice laziale ha iniziato l’anno con il piglio giusto. Anche lei amareggiata dai riscontri olimpici, ha saputo convertire quella grande delusione in determinazione. Un grande spirito combattivo che l’ha portata ad ampliare il proprio programma di gare non più limitato a quella di gruppo ma anche alle distanze classiche. Non debbono, quindi, sorprendere gli ottimi risultati ottenuti nei 1500 metri della divisione B (terzo posto) e nei 3000 metri della divisione A (ottavo posto). L’atleta nostrana, infatti, ha lavorato maggiormente sulla tecnica proprio per aprirsi ad altre specialità e nel contempo avere dei riflessi positivi nella mass start.

“Lollo” pronta anche a trascinare le sue compagne Francesca Bettrone e Noemi Bonazza nella team sprint. Il quarto posto ad un soffio del podio ad Obihiro ha certificato un alto livello di competitività del nostro terzetto veloce. Lecito nutrire ambizioni, quindi, anche in questa competizione a squadre, non nella nostra tradizione ma nei fatti con chance per fare bene.













