Sorteggio Semifinali Nations League calcio 2019: data, programma, orario e tv

Lunedì 3 dicembre si svolgerà il sorteggio che decreterà quali saranno le semifinali della Nations League 2019 di calcio, neonata competizione organizzata dalla UEFA. A ospitare l’urna sarà Dublino (Irlanda) dove il giorno prima si svolgeranno i sorteggi per definire i gironi di qualificazione agli Europei 2020.



A partecipare all’estrazione saranno le squadre vincitrici dei quattro gruppi preliminare: il Portogallo, l’Inghilterra, una tra Belgio e Svizzera, una tra Francia e Olanda. Il sorteggio è totalmente libero, non ci sono teste di serie e dunque le quattro formazioni possono affrontarsi tra di loro senza alcun vincolo. La UEFA deve ancora definire in quale Paese si giocherà la Final Four del torneo, a ospitare l’evento sarà una delle Nazioni qualificate agli atti conclusivi. Di seguito il programma dettagliato, la data e l’orario del sorteggio delle semifinali della Nations League 2019 di calcio.

SORTEGGIO SEMIFINALI NATIONS LEAGUE: CALENDARIO, PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

LUNEDI’ 3 DICEMBRE:

14.30 Sorteggio semifinali Nations League

SORTEGGIO SEMIFINALI NATIONS LEAGUE: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

La copertura tv e streaming deve essere ancora definita, sicuramente il sorteggio potrà essere seguito in tempo reale sul sito della UEFA.

IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO:

Il sorteggio è totalmente libero, non ci sono teste di serie e dunque le quattro formazioni possono affrontarsi tra di loro senza alcun vincolo

CHI PARTECIPA ALLA FINAL FOUR DELLA NATIONS LEAGUE:

Portogallo e Inghilterra sono già certe della partecipazione. A completare il quadro saranno una tra Francia e Olanda, una tra Belgio e Svizzera.

QUANDO SI GIOCA LA FINAL FOUR DELLA NATIONS LEAGUE:

Le semifinali si disputeranno il 5 e il 6 giugno 2019 (orari da definire), il 9 giugno andranno in scena le finali.













