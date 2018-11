Sorteggio Europei Under21 2019, le possibili avversarie dell’Italia e tutte le fasce. Incubi Spagna e Francia

Domani, 23 novembre, alle ore 18.00 a Bologna avrà luogo il sorteggio della Fase Finale degli Europei Under21 2019 di calcio maschile. Un’edizione che vedrà il nostro Paese in qualità di organizzatore e dunque le aspirazioni per centrare l’obiettivo finale, ovvero la vittoria, ci sono tutte. L’Italia è in vetta alla classifica delle vincitrici di questo torneo (5 successi) ma è a secco dal 2004. Pertanto, la chance per gli uomini di Luigi Di Biagio è ghiotta per tornare sul tetto d’Europa e, inoltre, staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riscattando la grossa delusione della mancata qualificazione ai Giochi di Rio 2016. Una rassegna che vedrà 12 partecipanti al via: il Bel Paese organizzatore, le nove vincitrici della fase a gironi e le due compagini che si sono imposte negli spareggi.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Italia (organizzatrice)

Croazia (Vincitrice Gruppo 1)

Spagna (Vincitrice Gruppo 2)

Danimarca (Vincitrice Gruppo 3)

Inghilterra (Vincitrice Gruppo 4)

Germania (Vincitrice Gruppo 5, campione in carica)

Belgio (Vincitrice Gruppo 6)

Serbia (Vincitrice Gruppo 7)

Romania (Vincitrice Gruppo 8)

Francia (Vincitrice Gruppo 9)

Polonia (Spareggi)

Austria (Spareggi)

IL FUNZIONAMENTO DEL SORTEGGIO

Il sorteggio provvederà a suddividere le 12 selezioni in tre gironi da quattro (A, B, C). L’Italia, da regolamento, sarà inserita nel gruppo A, con le altre due squadre con il ranking migliori nei gruppi B e C. Le successive tre squadre della classifica UEFA sono in seconda fascia e occuperanno le posizioni A2, B2 e C2. Le restanti tre in terza fascia.

REGOLAMENTO EUROPEI U21 2019

Le vincitrici dei tre gironi e la seconda migliore classificata accederanno alle semifinali che si disputeranno secondo questo schema.

Semifinale 1: Vincente Gruppo A – Seconda Gruppo B/C o Vincente Gruppo C

Semifinale 2: Vincente Gruppo B – Seconda Gruppo A o Vincente Gruppo C

LA QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020

Le quattro semifinaliste si qualificheranno ai Giochi.

Nel caso in cui tra le quattro semifinaliste ci sia l’Inghilterra allora si disputerà uno spareggio tra le due seconde classificate rimaste fuori dalle semifinali: la vincente volerà ai Giochi insieme alle altre tre semifinaliste. Ricordiamo infatti che alle Olimpiadi possono partecipare solo le affiliate al CIO e l’Inghilterra non ha un proprio comitato olimpico in quanto partecipa come Regno Unito (Gran Bretagna).

SORTEGGIO EUROPEI UNDER 21 2019: LE FASCE E LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA

L’Italia, per regolamento, sarà posizionata nel gruppo A, come detto, essendo la compagine della nazione ospitante e sarà in prima fascia insieme alla Germania campione in carica e all’Inghilterra. In seconda invece vi saranno Spagna, Danimarca e Francia, mentre in terza Serbia, Croazia, Belgio, Austria, Polonia e Romania. Appare chiaro che per il Bel Paese il rischio di incrociare i transalpini o le Furie Rosse è concreto e non sarebbe certo facile mentre confrontarsi con i danesi sarebbe gradito.

Fascia 1: Italia (Paese ospitante),Germania (campione in carica), Inghilterra

Fascia 2: Spagna, Danimarca, Francia

Fascia 3: Serbia, Croazia, Belgio, Austria, Polonia, Romania













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ChiccoDodiFC / Shutterstock.com