Sophia Floersch tranquillizza sulle sue condizioni dopo l’incidente nel GP di Macao: “Sto bene, lunedì mi opero”

Ci eravamo spaventati tutti guardando le immagini del bruttissimo incidente nel corso del GP di Macao, valido per la World Cup della Formula 3, della giovanissima tedesca Sophia Floersch. Un crash orribile che ha visto la monoposto della teutonica andarsi letteralmente a schiantare contro la torretta dei fotografi e degli operatori televisivi, oltrepassando le protezioni del circuito cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver centrato in pieno una vettura rivale, la propria Dallara è stata catalpultata alla velocità di 276 km/h.

Un miracolo che la 17enne sia ancora viva. Ed è stata lei stessa attraverso un post via twitter a tranquillizzare tutti circa le sue condizioni: “Vorrei solo che tutti sapessero che sto bene, ma sarò operata domattina. Grazie alla FIA e alla Mercedes che si stanno prendendo cura di me. Grazie a tutti per i messaggi di supporto. Presto arriveranno altri aggiornamenti“. La Floersch nello specifico ha subito duro colpo alla schiena e secondo il primo referto medisco si parla di frattura spinale ma sarà necessario nelle prossime ore effettuare ulteriori esami per stimare la gravità del danno













