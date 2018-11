Snowboardcross: undici azzurri in allenamento a Cervinia per preparare la Coppa del Mondo

Appuntamento da martedì 27 novembre a venerdì 30 per preparare le prime gare della stagione per la Nazionale italiana di snowboardcross. Gli azzurri si stanno allenando in quel di Cervinia con Luca Pozzolini e il resto dello staff tecnico: sono undici gli snowboarder del Bel Paese pronti al primo appuntamento di Coppa del Mondo, in quel di Montafon, il prossimo 12 dicembre.

Questi i convocati: Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, Matteo Menconi, Emanuel Perathoner, Fabio Cordi, Tommaso Leoni, Raffaella Brutto, Francesca Gallina, Michela Moioli e Sofia Belingheri.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com