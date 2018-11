Snowboard: gli azzurri dello slopestyle si radunano a Scharnitz. Assenti Alberto Maffei e Margherita Meneghetti

Raduno in vista per la squadra di Coppa del Mondo di snowboard slopestyle. Sono sei gli atleti convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni per un raduno che si svolgerà a Scharnitz, in Austria, da giovedì 15 novembre a domenica 18. Emil Zulian, Loris Framarin, Nicola Dioli, Emiliano Lauzi, Nicola Liviero e Giorgia Locatin si ritroveranno. L’obiettivo è prepararsi al meglio al prossimo appuntamento del 24 novembre in Cina, a Pechino, con la prova di big air dove saranno in gara Zulian, Framarin, Lauzi e Liviero, ma non Dioli ancora non al 100% della condizione.

Non hanno potuto prendere parte al raduno Alberto Maffei, il migliore della pattuglia nostrana nella prova di big air a Modena-Skipass e Margherita Meneghetti, non presente alla gara emiliana per via di un infortunio in allenamento. Il 21 dicembre a Secret Garden, sempre in Cina, sarà l’altra scadenza, trattandosi della prima gara di Coppa del mondo di slopestyle.













Foto: Pier Colombo