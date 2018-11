Slittino, Coppa del Mondo Whistler 2018: Fabian Malleier si qualifica e raggiunge tutti gli altri italiani

Buone notizie da Whistler, in Canada, dove è in corso la tappa di Coppa del Mondo di slittino: nella discesa della Nations Cup l’unico italiano in gara, Fabian Malleier ha centrato il passaggio alla prova del circuito maggiore piazzandosi al 17° posto, sfruttando la squalifica del tedesco Max Langenhan, che aveva chiuso nono.

Nella prova maschile doppietta austriaca con Armin Frauscher davanti al connazionale Reinhard Egger (50″310 contro 50″332), mentre è giunto terzo il russo Aleksandr Gorbatcevich con 50″365. L’azzurro Fabian Malleier, come detto 17°, ha chiuso con il crono di 51″033.

Nella prova femminile, dove non erano impegnate italiane, successo della statunitense Emily Sweeney, che ha chiuso le proprie fatiche in 38″901. Passano anche l’austriaca Madeleine Egle, staccata di 0″124, e la canadese Kyla Marie Graham, che ha accusato 0″216 di ritardo.













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Paola Castaldi