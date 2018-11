Skicross, Coppa del Mondo 2019: cancellata la gara d’apertura a Val Thorens, si parte ad Arosa

La FIS ha deciso di cancellare le gare di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di skicross, disciplina di sci freestyle. La stagione si sarebbe dovuta aprire a Val Thorens (Francia) il 7-8 dicembre (doppia giornata di finali anticipata dalle qualificazioni del 6 dicembre) ma gli sciatori non scenderanno in pista. Dunque l’opening è spostato ad Arosa (Svizzera) con l’appuntamento di martedì 11 dicembre in prima serata (finale femminile alle ore 21.04, quella maschile alle ore 21.09).













Foto: Martin Lehmann / Shutterstock.com