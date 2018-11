Skateboard, Mondiali Skateboarding Park 2018: vince il brasiliano Barros, trentesimo Mazzara

Si è disputata ieri la prima edizione dei Mondiali di Skateboarding Park in quel di Nanjing (Cina). Montepremi di 150mila dollari per questa competizione iridata che è stata vinta dal brasiliano Pedro Barros, classe 1995, uno dei più forti della disciplina che aveva il ruolo di favorito della vigilia. Titolo meritato per il sudamericano al termine di una battaglia molto dura che si è decisa proprio all’ultimo. Battuto infatti lo statunitense Heimana Reynolds, che aveva vinto la fase di qualificazione e invece si è dovuto accontentare dell’argento nella finale. Terza piazza per l’australiano Keegan Palmer.

Capitolo italiani: assente l’atteso Ivan Federico, la squadra tricolore comunque ha disputato una prova positiva, senza però conquistare la finale (ultimo atto riservato ai migliori 26). Benissimo il giovane Alessandro Mazzara (addirittura quattordicenne) che ha chiuso trentesimo; subito dietro Indro Martinenghi, 33mo. Mentre più lontano Andrea Casasanta, 47mo.













