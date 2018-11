Sete Gibernau torna a correre! Lo spagnolo gareggerà nel Mondiale MotoE 2019 a 46 anni

La voglia di correre è un qualcosa che non finisce mai. Lo sa bene lo spagnolo Sete Gibernau, 46 anni e non sentirli, che dopo aver ricoperto il ruolo di coach in MotoGP dell’ex pilota della Honda Daniel Pedrosa, è pronto a cimentarsi in una nuova avventura e stavolta in pista. Si tratta infatti della FIM Enel MotoE World Cup, nuovo campionato di moto elettriche al via nel 2019, a cui Gibernau prenderà parte, gareggiando con il Pons Racing.

Il centauro iberico, dunque, grande rivale in passato di Valentino Rossi, ha deciso di rimettersi tuta e casco dopo aver abbandonato nel 2009, vantando 11 stagioni nella massima cilindrata del Motomondiale per un totale di 179 gare disputate, 9 vittorie, 30 podi e 13 pole position. Un’ulteriore ufficialità dell’accordo ci sarà nel weekend del prossimo GP di Valencia, sede dell’ultimo round del campionato della top class 2018, attraverso una conferenza stampa prevista venerdì 16 novembre alle ore 17.45 nella sede della squadra.













Foto: Dario Dominin / Shutterstock.com