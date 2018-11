Serie A, Gian Piero Ventura rassegna le dimissioni: non sarà più l’allenatore del Chievo

Gian Piero Ventura si è dimesso dal ruolo di allenatore del Chievo Verona al termine della partita contro il Bologna che i gialloblù sono riusciti a pareggiare per 2-2. I veneti hanno conquistato il primo punto in Serie A da quando l’ex CT della Nazionale siede sulla loro panchina ma subito dopo l’incontro è arrivato l’inatteso annuncio, un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha dato una scossa a tutto l’ambiente, la squadra è ultima in classifica a quota 0 punti e la salvezza sembra sempre più lontana.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: kivnl / Shutterstock