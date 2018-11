Serie A calcio, gli anticipi di oggi: il programma e su che canale vederli in tv e streaming

La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si completerà tra oggi e domani. Dopo la sfida di ieri tra Frosinone e Fiorentina, finito in parità, oggi si proseguirà con il solito trittico di anticipi al sabato: alle ore 15.00 il Torino ospiterà il Parma, mentre alle ore 18.00 la SPAL attenderà il Cagliari, infine alle ore 20.30 il Napoli farà visita al Genoa.

Le partite delle 15.00 e delle 18.00 saranno visibili in tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251 ed in streaming su SkyGo, mentre la sfida delle 20.30 sarà trasmessa attraverso DAZN.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come da indicazioni. Come al solito DAZN ha i diritti della gara del sabato alle ore 20.30.

Serie A di calcio – Dodicesima giornata 15:00 Torino Parma SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251) 18:00 SPAL Cagliari SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251) 20:30 Genoa Napoli DAZN











Foto: Gianfranco Carozza