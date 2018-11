Sci freestyle, Coppa del Mondo Stubai 2018: quattro gli Azzurri che parteciperanno al prima tappa dello slopestyle. Fari puntati su Silvia Bertagna

L’inizio della Coppa del Mondo di slopestyle è ormai prossimo: sabato 24 novembre a Stubai, in Austria, finalmente si comincia. E l’Italia proverà a non farsi cogliere impreparata. Saranno Silvia Bertagna ed Elisa Maria Nakab tra le donne, Kilian Morone e Rene Montelone per gli uomini a rappresentare il Bel Paese in questo round. Dopo le due prove di big air (Cardrona e Modena), gli azzurri guidati dal tecnico Valentino Mori debutteranno quest’anno nella disciplina e c’è curiosità sul verificare le loro condizioni

Non ci sarà purtroppo Igor Lastei che è stato operato alla clavicola destra la settimana scorsa dopo il brutto infortunio subito a Modena e sarà lontano dalle piste per almeno altri due mesi e mezzo. Una chance per Morone e Monteleone per mettersi in mostra, forti anche della loro giovane età e dell’entusiasmo.

Guardando al settore femminile, Bertagna vorrà rifarsi dopo non aver raggiunto la finale nel big air, nell’appuntamento modenese. Per lei il miglior piazzamento in Coppa è il decimo posto a Seiseralm in questa specialità. La Nakab, invece, è all’esordio assoluto in un evento così importante ma, forte dei grandi risultati in Coppa Europa, metterà tutta la grinta di cui è dotata.













Foto: Pier Colombo