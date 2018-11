Sci di fondo, Coppa del Mondo 2019: il ritorno di Therese Johaug. Tanta rabbia in corpo: dalle lacrime dopo la squalifica alla gioia del rientro

Gettare al vento due stagioni della propria lanciatissima carriera con una doppia squalifica negli anni più belli e potenzialmente prolifici per quella che si ritiene un’ingiustizia. C’erano tutti i presupposti perché Therese Johaug, trovata positiva al Clostebol, crollasse sotto i colpi di quello che si poteva pensare fosse un macigno capace di schiacciarla.

L’anabolizzante assunto secondo lei (ma con conferma del medico) a seguito di una scottatura alle labbra, la prima squalifica che lascia aperto lo spiraglio PyeongChang, la seconda che invece spegneva il sogno della bella fidanzatina di Norvegia di poter conquistare un titolo olimpico individuale, unico alloro che manca nella bacheca di casa Johaug.

Le lacrime, le minacce di chiuderla lì quella carriera interrotta nel momento più sfavillante. Poi, dopo la rabbia, la consapevolezza e la voglia di tornare ad essere protagonista nell’anno post-olimpico per affrontare un quadriennio che condurrà a Pechino 2022.

Johaug è tornata, fra mille dubbi e ripensamenti e adesso si prepara a rivestire il ruolo di super favorita, con qualche ombra, è vero, ma con un carico di classe che non lascia spazio a discussioni. Johaug è tornata e vuole essere protagonista a tutti livelli, a partire dalla Coppa del Mondo che l’ha vista trionfare due volte e mai scendere dal podio dal 2012 al 2016. Con l’addio alle gare di Bjoergen, Johaug sembra poter avere via libera e anche la questione della ruggine per via della lunga assenza dalle gare sembra non reggere visto che nella prima gara della stagione, una sorta di antipasto della Coppa a Beitostolen, Johaug ha subito messo in chiaro le cose vincendo davanti ad un’altra delle grandi favorite per il podio di Coppa, la compagna di squadra Oestberg.

Insomma, l’impressione è che Johaug voglia riprendere da dove aveva lasciato, con i trionfi di Coppa e iridati, magari con un occhio più attento alle sprint e un pizzico di brillantezza da ritrovare sulle lunghe distanze dove comunque ha sempre saputo dare il meglio di sé, con quelle frequenze insostenibili per tutte le avversarie.