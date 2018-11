Sci alpino, Lindsey Vonn non si ritira al termine della stagione: “Tornerò a gareggiare a Lake Louise”

Lindsey Vonn fa marcia indietro e non si ritirerà al termine della stagione in corso. La statunitense, infatti, ha annunciato sul suo canale YouTube (lanciato proprio oggi) che vorrà nuovamente gareggiare a Lake Louise, la pista prediletta dove ha vinto per ben 18 volte in carriera (14 in discesa libera e 4 in superG). La statunitense quest’anno non aveva potuto partecipare alle gare in terra canadese a causa di un infortunio subito in allenamento e dunque ha dichiarato in maniera convinta: “Tornerò presto a gareggiare qui, però Lake Louise per me è troppo importante e voglio correrlo di nuovo prima di ritirarmi. Voglio provare quell’emozione un’ultima volta anche se non dovessi essere in corsa per vincere”.

La 34enne punta ovviamente al record di vittorie di Stenmark in Coppa del Mondo (il fenomeno svedese è fermo a 86, l’americana è a quota 82): “Lo sto inseguendo, ma non è il motivo per cui voglio tornare ancora. E’ una questione di emozioni, l’ultima stagione volevo godermela, non poter correre nella mia pista preferita mi fa star male”.

Foto: Pier Colombo