Sci alpino: i gigantisti italiani si radunano in Val Senales. Presenti Borsotti e Tonetti

La squadra italiana di gigante maschile è pronta per tornare a tornare in pista e la Val Senales è l’ormai tradizionale sede in cui prepararsi ai prossimi impegni di Coppa del Mondo: la scadenza è quella del 2 dicembre sulle nevi di Beaver Creek, negli Stati Uniti. Sono Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer e Roberto Nani che lunedì 12 novembre si ritroveranno per lavorare in vista della gara americana. Riccardo Tonetti si unirà a loro nel giorno successivo andando a comporre una squadra di sei atleti, convocati dal direttore sportivo Massimo Rinaldi. Allenamenti previsti fino al 16 di questo mese. .

Ci sarà anche il gruppo delle discipline tecniche di Coppa Europa ma la permanenza in Val Senales sarà fino a mercoledì 14 novembre. Andrea Ballerin, Giuliano Razzoli, Hans Vaccari e Hannes Zingerle saranno guidati del tecnico Roberto Saracco. Non ci saranno Giordano Ronci e Alex Zingerle. La compagine italiana si prepara per l’esordio stagionale a Levi (il 29 novembre), dove è in programma lo slalom.













Foto: Pentaphoto Fisi