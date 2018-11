Sci alpino, Coppa del Mondo Killington 2018: Mikaela Shiffrin vuole dominare in casa, ma le avversarie sono pronte alla sorpresa

Anche il fine settimana di Killington si riassumerà in un altro Mikaela Shiffrin-show? La Coppa del Mondo femminile 2018-2019, infatti, è pronta per il suo primo fine settimana americano, più precisamente nel Vermont, per disputare uno slalom gigante ed uno speciale. Per la padrona di casa, dunque, si tratta dell’occasione ideale per vincere davanti al proprio pubblico e mettere in chiaro ancora una volta, se ce ne fosse ulteriore bisogno, che anche quest’anno sarà lei la dominatrice della scena.

Si inizierà con lo slalom gigante del sabato, prima occasione per mettere in discussione la leadership dell’americana. Tessa Worley, Federica Brignone e Viktoria Rebensburg su tutte, proveranno a mettere i bastoni tra le ruote alla beniamina di casa. A Soelden, all’esordio, il podio ha visto la francese precedere la nostra portacolori, mentre la tedesca ha chiuso in quarta posizione, preceduta proprio dalla dominatrice della Coppa del Mondo. Shiffrin, in gigante, non ha ancora vinto a Killington (ma concluse al secondo posto dodici mesi fa) e proverà a succedere nell’albo d’oro a Tessa Worley e Viktoria Rebensburg. Sarà, quindi, un gigante davvero equilibrato e ad altissimo livello che ci farà capire quale tra le migliori quattro piazzerà lo scatto in vista dei prossimi appuntamenti e, non ultimo, verso la coppa di specialità.

Per quanto riguarda lo slalom speciale di domenica, invece, la campionessa nata a Vail è pronta a fare delle avversarie un sol boccone. Sulla pista Superstar, in questa disciplina, ha sempre vinto e ha la chiarissima intenzione di piazzare il tris in questa edizione. Il suo strapotere tra i pali stretti (è già arrivata a quota 33 successi in Coppa del Mondo) è davvero notevole e il successo di Levi ha fatto impressione non tanto per il suo stile di sciata, quanto perchè lo ha centrato in totale scioltezza, senza dare la sensazione di avere mai messo la quarta marcia. Con questi presupposti quali speranze potranno avere le rivali? Come sempre ben poche, ma nello slalom speciale non è mai detta l’ultima parola, e le avversarie, dopotutto, non mancano. Su tutte la slovacca Petra Vlhova, seconda a Levi, assieme alle solite note, dalla svizzera Wendy Holdener all’austriaca Bernadette Schild, che a Levi hanno dimostrato di non essere così distanti dalla statunitense, mentre la svedese Frida Hansdotter cercherà la rivincita dopo la delusione nella seconda manche finlandese.

Per quanto riguarda l’Italia, invece, le maggiori chance di gloria, come quasi sempre, le avremo nello slalom gigante. Federica Brignone, come detto, è pronta a puntare al bersaglio grosso, confidando che la campionessa nata a Milano possa trascinare tutta la squadra che, all’esordio a Soelden non ha certo brillato. Per quanto riguarda lo slalom speciale, invece, servirà una mezza impresa per vedere una nostra portacolori nelle posizioni che contano, ma, come detto, tra i pali stretti tutto può accadere. Anche che Mikaela Shiffrin ceda il passo? Oggettivamente questo, forse, è un po’ troppo…

Foto: Mikaela Shiffrin Goran Jakus / Shutterstock.com