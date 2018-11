Sci alpino, Christof Innerhofer: “So quello che ho sbagliato l’anno scorso e so come fare meglio. Ho abbastanza esperienza”

Christof Innerhofer vuol tornare ad essere “Winnerhofer” sin dal prossimo fine settimana di Coppa del Mondo in programma a Lake Louise, in Canada: l’azzurro ha parlato a “FISI Tv“, web tv del sito federale, rivelando piani ed obiettivi per la stagione che ormai sta per entrare nel vivo.

Classe 1984, l’azzurro ha ancora tanta voglia di primeggiare e non soltanto di piazzarsi bene in classifica: “Ho 33 anni, indosso la tuta da gara e sono ancora in giro non perché so che posso fare un podio come negli ultimi tre anni, ma perché sono convinto che posso vincere molto di più e spero che ci riuscirò“.

Dopo gli errori della scorsa stagione l’altotesino si dice fiducioso: “Mi sento competitivo quest’anno, so quello che ho sbagliato l’anno scorso e so come fare meglio. Sono in giro da tanti anni, ho abbastanza esperienza. L’errore alle Olimpiadi, ad esempio, purtroppo mi è servito per arrivare sul podio ad Aare o per arrivare quinto ed essere primo fino al penultimo intermedio a Kvitfjell“.

Il velocista nato a Brunico continua: “Sono sempre andato almeno una volta sul podio, ma non sono soddisfatto perché so che non ho fatto quello che posso. Ho fatto bene a cambiare completamente la preparazione atletica, perché adesso fisicamente sto bene e non ho più dolori“.

Innerhofer spiega gli obiettivi: “Tecnicamente sono migliorato tanto, sto facendo tantissimo allenamento in gigante ed è una cosa che serve sempre. Il mio obiettivo è di sciare veloce, divertirmi e confermare in gara i risultati che ho fatto l’anno scorso nelle prove. Le mie preferite sono Wengen, Kitzbühel e Bormio“.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com