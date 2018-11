Sci alpino, Chiara Costazza fiduciosa in vista dell’esordio a Levi: “Queste neve mi avvantaggia”

Meteo non così favorevole a Levi (Finlandia) in questi giorni che ci separano dalle ripresa della Coppa del Mondo di sci alpino che avrà in serbo due slalom: le ragazze gareggeranno sabato 16 novembre e i ragazzi il giorno seguente. Pioggia e nebbia però stanno caratterizzando questo avvicinamento e ciò non favorisce di sicuro gli atleti presenti. Saranno cinque le azzurre in questo appuntamento tra i pali stretti: Irene Curtoni, Chiara Costazza, Marta Bassino, Roberta Midali e Martina Peterlini. Per via delle condizioni non eccezionali, le azzurre hanno potuto sciare solo su una pista laterale rispetto a quella principale. Tuttavia, per i giorni di gare ci dovrebbe essere il sole ed un aumento delle temperature e gli organizzatori dovranno adoperarsi per rendere la neve adeguata alla competizione.

Si prospetta quindi un contesto agonistico non semplice ma Chiara Costazza, che partirà con il primo gruppo di merito, non disdegna il doversi cimentare in una situazione del genere: “Personalmente mi trovo meglio su questa neve un po’ bagnatina, meno aggressiva rispetto alla classica neve finlandese, e venerdì potremo valutare meglio la situazione con la classica sciata in pista. Il meteo non ci sta aiutando con questa pioggia, però c’è voglia di fare subito un buon risultato”. Grande voglia di cominciare anche per la Peterlini, ansiosa di fare la sua prima uscita in Coppa: “Ci siamo allenate tre giorni in condizioni discrete, ha piovuto un po’ e ci siamo allenate sul sale, solo un giorno abbiamo avuto la possibilità di scendere su neve dura. Non vedo l’ora che inizi la stagione. Ho sciato abbastanza bene tutta l’estate, gli allenatori ci hanno preparato un bel programma di allenamento”













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com