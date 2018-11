Scherma, Coppa del Mondo 2018: dieci fiorettisti azzurri presenti in tabellone a Bonn

E’ un’Italia in doppia cifra dopo la prima giornata della prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Bonn. Infatti sono dieci gli azzurri presenti nel tabellone principale della gara tedesca. Già ammessi di diritto, grazie alla loro classifica ed essendo teste di serie, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola. Gli stessi quattro che poi domenica scenderanno in pedana per la gara a squadre.

Oggi qualificazione immediata, dopo una fase a gironi senza sconfitte, per Edoardo Luperi, Lorenzo Nista e Guillame Bianchi, che proprio a Bonn lo scorso anno ha centrato il primo podio della carriera in Coppa del Mondo. A loro si sono poi aggiunti Valerio Aspromonte, Damiano Rosatelli e Tommaso Marini, che hanno vinto i loro assalti di qualificazione.

Non sono riusciti a staccare il pass per il main draw sia Francesco Trani sia Francesco Ingargiola: il primo ha perso il derby azzurro con il compagno di squadra Marini con il punteggio di 15-9, mentre il secondo è stato sconfitto per 15-12 dall’australiano Fitzgerald.













foto Bizzi/Federscherma