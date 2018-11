Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: parte la stagione del fioretto maschile. L’Italia vuole continuare ad essere grande protagonista

L’Italia riparte nella nuova stagione della Coppa del Mondo di fioretto maschile dopo aver chiuso il Mondiale di Wuxi da assoluta protagonista. Un vero e proprio dominio azzurro in terra cinese con il titolo mondiale di Alessio Foconi e la conferma sul gradino più alto anche del quartetto azzurro.

Proprio il fiorettista ternano si è portato a casa anche la Coppa del Mondo e, insieme ai connazionali Daniele Garozzo (campione olimpico in carica), Andrea Cassarà e Giorgio Avola, si presenta con grandissime ambizioni anche all’inizio di una stagione che vale la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Quattro atleti per tre posti e sarà sicuramente una grandissima battaglia all’interno della squadra azzurra.

Non va dimenticato che l’Italia ha duellato per tutto l’anno scorso con gli Stati Uniti. Gli americani avevano vinto tutte le prove a squadre in Coppa del Mondo, mancando proprio il Mondiale con la sconfitta in finale proprio contro gli azzurri. Race Imboden, Alexander Massialas, Gerek Meinhardt e Miles Chamley-Watson, quattro che possono essere protagonisti anche individualmente ad ogni gara e proprio come per l’Italia uno di loro non potrà gareggiare da solo a Tokyo 2020.

Non solo italiani e americani, ma anche un folto gruppo di avversari. Primi fra tutti i russi Alexey Cheremisinov e Timur Safin, il britannico Richard Kruse (numero due del mondo) ed il francese Erwan Le Pechoux. Non vanno nemmeno dimenticati il rappresentante di Hong Konk, Cheung Ka Long, il sudcoreano Heo Jun e addirittura l’egiziano Alaaeldin Abouelkassem. Tanti nomi che rappresentano tutto l’equilibrio e l’incertezza che c’è ad ogni gara.













foto Bizzi/Federscherma