Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: fiorettisti secondi a Bonn. Spadiste settime a Tallinn

Gli Stati Uniti si confermano imbattibili in Coppa del Mondo e si prendono la loro vendetta contro l’Italia. Gli americani, dopo aver dominato tutta la scorsa stagione, avevano perso ai Mondiali di Wuxi proprio con gli azzurri, ma oggi all’esordio stagionale in quel di Bonn gli USA hanno subito ribadito le gerarchie, imponendosi in finale con il punteggio di 45-32.

Gli azzurri (Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola) avevano sconfitto in precedenza in semifinale la Francia per 45-40, mentre gli americani avevano dominato contro il Giappone (45-30). I nipponici, però, si sono riscattati, prendendosi la vittoria nella finale per il terzo posto sui transalpini per 45-39.

L’Italia aveva usufruito di un bye al primo turno, essendo seconda testa di serie, poi negli ottavi è arrivata la comoda vittoria sul Canada (45-22) e successivamente nei quarti un sofferto 45-43 contro Hong Kong.

Solo settime le spadiste azzurre nella prova di Coppa del Mondo a Tallinn. Il quartetto azzurro (Mara Navarria, Giulia Rizzi, Federica Isola ed Alice Clerici) è stato sconfitto nei quarti di finale dalla Francia per 45-37 e successivamente, nelle sfide per le posizioni di rincalzo, ha prima perso con l’Estonia (30-28) e poi ha battuto la Polonia 34-33, chiudendo al settimo posto.

La vittoria in terra estone è andata alla Russia, che ha superato la Francia con il punteggio di 45-43, mentre sul gradino più basso del podio ci sono saliti gli Stati Uniti, vittoriosi 22-21 sulla Corea del Sud.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto Bizzi/Federscherma