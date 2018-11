Salto con gli sci, il calendario completo della stagione 2018-2019: Coppa del Mondo, Mondiali e volo con gli sci

Ricominciano questa settimana le emozioni forti della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2018-2019. L’obiettivo di tutti, al maschile, è quello di battere Kamil Stoch, autore di un’ultima stagione straordinaria già solo per un motivo: il polacco è stato il secondo nella storia, dopo Sven Hannawald, a realizzare il Grande Slam dei Quattro Trampolini. Al femminile, invece, la norvegese Maren Lundby dovrà dimostrare di non essere arrivata per caso alla vittoria in Coppa, dopo anni di dominio giapponese con una Sara Takanashi tutt’altro che doma, visto che la giapponese ha compiuto da poco 22 anni.

Per quanto riguarda gli italiani, ci si attende una crescita da parte di Alex Insam, considerando il fatto che Sebastian Colloredo si trova nella seconda metà della sua carriera. Le acque sono, se possibile, più agitate nel settore femminile: Elena Runggaldier ancora deve tornare, Manuela Malsiner ha subito un gravissimo infortunio in preparazione e così le speranze azzurre di vedere qualcosa di buono finiscono tutte sulle spalle di Lara Malsiner.

Il programma della Coppa prevede che si cominci a Wisla, in Polonia, e si passi in Val di Fiemme a metà gennaio, per quanto riguarda il settore maschile. Al femminile, invece, non ci sono appuntamenti nel nostro Paese. Le gare finali degli uomini sono previste sui trampolini del volo con gli sci a Planica (Slovenia), la cui Coppa del Mondo è l’unico trofeo sfuggito a Stoch nel 2017-2018, mentre per le donne si termina in Russia, a Chaikovsky. Tutto questo senza dimenticare i Mondiali di Seefeld, nel Tirolo (Austria) dal 19 febbraio al 3 marzo.

La Coppa del Mondo di salto con gli sci 2018-2019 si disputerà dal 17 novembre al 24 marzo per gli uomini e dal 30 novembre al 24 marzo per le donne. Il calendario comprende anche le gare di volo con gli sci. Di seguito il programma completo sia per il settore maschile che per quello femminile, comprensivo delle gare a squadre:

COPPA DEL MONDO MASCHILE

Sab. 17/11/18 – Team HS134 Wisla (Pol)

Dom. 18/11/18 – HS134 Wisla (Pol)

Sab. 24/11/18 – HS142 Ruka (Fin)

Dom. 24/11/18 – HS142 Ruka (Fin)

Sab. 01/12/18 – HS134 Nizhny Tagil (Rus)

Dom. 02/12/18 – HS134 Nizhny Tagil (Rus)

Sab. 08/12/18 – Team mista HS142 Titisee-Neustadt (Ger)

Dom. 19/12/18 – HS142 Titisee-Neustadt (Ger)

Sab. 15/12/18 – HS137 Engelberg (Svi)

Dom. 16/12/18 – HS137 Engelberg (Svi)

Dom. 30/12/18 – Quattro Trampolini – HS137 Oberstdorf (Ger)

Mar. 01/01/18 – Quattro Trampolini – HS142 Garmisch (Ger)

Ven. 04/01/18 – Quattro Trampolini – HS130 Innsbruck (Aut)

Dom. 06/01/18 – Quattro Trampolini – HS140 Bischofshofen (Ger)

Sab. 12/01/19 – HS134 Liberec (Cze)

Dom. 08/01/19 – HS134 Liberec (Cze)

Sab. 19/01/19 – Team HS134 Zakopane (Pol)

Dom. 20/01/19 – HS134 Zakopane (Pol)

Sab. 27/01/19 – HS137 Sapporo (Gia)

Dom. 28/01/19 – HS137 Sapporo (Gia)

Sab. 02/02/19 – Voli – HS235 Oberstdorf (Ger)

Dom. 03/02/19 – Voli – HS235 Oberstdorf (Ger)

Sab. 09/02/19 – Team HS130 Lahti (Fin)

Dom. 10/02/19 – HS130 Lahti (Fin)

Sab. 16/02/19 – HS145 Willingen (Svi)

Dom. 17/02/19 – HS145 Willingen (Svi)

Dal 19 febbraio al 3 marzo 2019 – Mondiali di Seefeld (Aut)

Sab. 09/03/19 – Raw Air Tournament – Team HS134 Oslo (Nor)

Dom. 10/03/19 – Raw Air Tournament – HS134 Oslo (Nor)

Mar. 12/03/19 – Raw Air Tournament – HS138 Lillehammer (Nor)

Gio. 14/03/19 – Raw Air Tournament – HS138 Trondheim (Nor)

Sab. 16/03/19 – Raw Air Tournament – Voli Team HS240 Vikersund (Nor)

Dom. 17/03/19 – Raw Air Tournament – Voli HS240 Vikersund (Nor)

Ven. 22/03/19 – Voli – HS240 Planica (Slo)

Sab. 23/03/19 – Voli – Team HS240 Planica (Slo)

Dom. 24/03/19 – Voli – HS240 Planica (Slo)

COPPA DEL MONDO FEMMINILE

Ven. 30/11/18 – HS98 Lillehammer (Nor)

Sab. 01/12/18 – HS98 Lillehammer (Nor)

Dom. 02/12/18 – HS140 Lillehammer (Nor)

Sab. 08/12/18 – Team mista HS142 Titisee (Ger)

Dom. 09/12/18 – HS100 Titisee (Ger)

Sab. 15/01/18 – HS100 Premanon (Fra)

Dom. 16/01/18 – HS100 Premanon (Fra)

Sab. 12/01/19 – HS137 Sapporo (Gia)

Dom. 13/01/19 – HS137 Sapporo (Gia)

Ven. 18/01/19 – HS102 Zao (Chn)

Sab. 19/01/19 – Team HS102 Zao (Chn)

Dom. 20/01/19 – HS102 Zao (Chn)

Sab. 26/01/19 – HS97 Rasnov (Rom)

Dom. 27/01/19 – HS97 Rasnov (Rom)

Sab. 02/02/19 – HS90 Hinzenbach (Aut)

Dom. 03/02/19 – HS90 Hinzenbach (Aut)

Ven. 08/02/19 – HS94 Ljubno (Slo)

Sab. 09/02/19 – Team HS94 Ljubno (Slo)

Dom. 10/02/19 – HS94 Ljubno (Slo)

Sab. 16/02/19 – HS137 Oberstdorf (Ger)

Dom. 17/02/19 – HS137 Oberstdorf (Ger)

Dal 19 febbraio al 3 marzo 2019 Mondiali Seefeld (Aut)

Dom. 10/03/19 – Raw Air Tournament – HS134 Oslo (Nor)

Mar. 12/03/19 – Raw Air Tournament – HS138 Lillehammer (Nor)

Gio. 14/03/19 – Raw Air Tournament – HS140 Trondheim (Nor)

Sab. 16/03/19 – Russia Tour Blue Bird – HS100 Nizhny Tagil (Rus)

Dom. 17/03/19 – Russia Tour Blue Bird – HS100 Nizhny Tagil (Rus)

Sab. 23/03/19 – Russia Tour Blue Bird – HS102 Chaikovsky (Rus)

Dom. 24/03/19 – Russia Tour Blue Bird – HS102 Chaikovsky (Rus)













