Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2018-2019: i convocati dell’Italia tra Lillehammer e Nizhny Tagil

Doppio appuntamento in due località diverse per quanto riguarda la Coppa del Mondo di salto con gli sci che si divide con gli uomini impegnati in Russia, in quel di Nizhny Tagil, dove sono in programma tra sabato e domenica due gare sull’HS134, mentre le donne aprono la loro stagione in Norvegia, in quel di Lillehammer, sull’HS140 e sull’HS98.

Tre i convocati dell’Italia per i due eventi. Tra gli uomini ci sarà il solo Alex Insam, con Sebastian Colloredo, Davide Bresadola e Giovanni Bresadola che sono impegnati negli allenamenti a Ramsau. Al femminile invece presenti Lara Malsiner ed Elena Runggaldier.













