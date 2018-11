Rugby, Test Match novembre 2018: un’Italia incerottata alla prova Georgia, fondamentale vincere

Non sarà un vero e proprio dentro o fuori, ma non può essere considerato assolutamente come un semplice incontro amichevole. Quello di domani alle 15 a Firenze sarà un Test Match davvero importante per la Nazionale italiana di rugby: gli azzurri affrontano la Georgia, Nazionale che precede la squadra di O’Shea nel ranking mondiale e, che, soprattutto, ambisce a conquistare, proprio a scapito dell’Italia, il posto nel Sei Nazioni.

Sarà un’Italia molto incerottata e in una condizione anche psicologica non del tutto al top quella che si prepara alla durissima sfida dell’Artemio Franchi. Uno stadio che però evoca grandi ricordi (soprattutto recenti) al rugby tricolore: due anni fa infatti arrivò il clamoroso successo con il Sudafrica, primo nella storia contro gli Springbooks. Mancheranno all’appello, oltre al lungodegente Matteo Minozzi, anche altri uomini fondamentali per lo scacchiere tricolore come Jayden Hayward e, soprattutto, capitan Sergio Parisse. Fascia al braccio di Leonardo Ghiraldini, Steyn al posto del fenomeno dello Stade Français, e Luca Sperandio nel ruolo di estremo (ricoperto con grandi difficoltà a Chicago con l’Irlanda sabato scorso).

Da fare attenzione alla Georgia, squadra che, come detto, precede la banda di Conor O’Shea nel ranking mondiale (13ma, con l’Italia 14ma), e che domina da anni in lungo e in largo nel Rugby Europe International Championships (il Sei Nazioni di Serie B). Compagine molto fisica e che può vantare uno dei migliori pacchetti di mischia a livello internazionale: proprio in questo fondamentale la prima linea tricolore sta facendo una fatica tremenda nelle ultime uscite e potrebbe rischiare di crollare sotto i colpi dei georgiani.

Le due formazioni:

Italia: 15 Luca Sperandio; 14 Tommaso Benvenuti, 13 Michele Campagnaro, 12 Tommaso Castello, 11 Mattia Bellini; 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi; 8 Abraham Steyn, 7 Jake Polledri, 6 Sebastian Negri; 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni; 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini (c), 1 Andrea Lovotti

A disposizione: 16 Luca Bigi, 17 Cherif Traorè, 18 Tiziano Pasquali, 19 Marco Fuser, 20 Johan Meyer, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Carlo Canna, 23 Luca Morisi

Georgia: 15 Matiashvili; 14 Koshadze, 13 Sharikadze (c), 12 Mchedlidze, 11 Dzeneladze; 10 Khmaladze, 9 Lobzhanidze; 8 Gorgadze, 7 Tsutskiridze, 6 Giorgadze; 5 Lomidze, 4 Cheishvili; 3 Kubriashvili, 2 Bregvadze, 1 Nariashvili.

A disposizione: 16 Mamukashvili, 17 Zhvania, 18 Chilachava, 19 Sutiashvili, 20 Bitsadze, 21 Aprasidze, 22 Malaguradze, 23 Kveseladze.













