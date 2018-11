Rugby, Test Match novembre 2018: Italia, serve l’orgoglio. Battere la Georgia e dimenticare polemiche e assenze

In molti penseranno che quello di oggi sia un semplice Test Match, come i tanti che se ne vedono nel periodo di novembre. La sfida delle 15.00 all’Artemio Franchi di Firenze però rappresenta molto di più: è uno scontro quasi fondamentale per la Nazionale italiana di rugby, con gli azzurri che devono assolutamente battere una rivale come la Georgia, che ambisce al posto nel Sei Nazioni occupato proprio dal Bel Paese.

La crescita esponenziale della squadra dell’Est Europa, che sta dominando in lungo e in largo il Rugby Europe International Championships (il Sei Nazioni di Serie B, vinto per undici volte nelle ultime quattordici edizioni) e che si è issata fino alla tredicesima piazza del ranking mondiale (proprio davanti ai nostri rappresentanti che con una vittoria riuscirebbero nel controsorpasso), ed il contemporaneo sfornare controprestazioni da parte dell’Italia ha fatto storcere l’occhio a molti anche addetti ai lavori, che hanno addirittura proposto l’ingresso nel 6 Nations dei georgiani al posto degli azzurri. Nulla di concreto, visto che per più volte John Feehan, CEO del torneo, ha ribadito: “Il Sei Nazioni è un torneo privato tra sei federazioni, che ne sono proprietarie e lo controllano. Non ci sono posti liberi. Non stiamo pensando di includere nessun altro”.

Serve però una reazione d’orgoglio da parte della banda di Conor O’Shea per spegnere tutte le polemiche. Anche la serie di risultati non esaltanti degli azzurri è da interrompere, portando a casa una vittoria convincente che potrebbe dare la spinta giusta verso le prossime due sfide (durissime, con Australia e Nuova Zelanda), ma soprattutto guardando più avanti in chiave 2019 con il Sei Nazioni e la Coppa del Mondo.

La formazione azzurra non sarà al top: si presenta nel capoluogo toscano un’Italia davvero incerottata. Tante scelte obbligate nel XV tricolore: Sperandio da estremo, viste le assenze di Minozzi ed Hayward, Steyn da numero 8 al posto di capitan Sergio Parisse (a guidare la squadra ci sarà Leo Ghiraldini), Tebaldi ed Allan in cabina di regia. La qualità comunque è maggiore rispetto ai Lelos, che proveranno a mettere l’incontro sul piano fisico: fondamentale la sfida tra le prime linee, con i georgiani che hanno il pacchetto di mischia tra i migliori al mondo, mentre quello azzurro è in netta crisi.













gianluca.bruno@oasport.it