Rugby, Test Match novembre 2018: Italia-Australia. Sfida (quasi) impossibile degli azzurri ai Wallabies

Mai gli italiani hanno sconfitto gli australiani in un incontro di rugby: sedici precedenti, altrettante sconfitte per gli azzurri. A Padova la musica potrebbe cambiare? Difficile, ma non impossibile. I Wallabies vengono da un momento abbastanza complicato, mentre l’Italia, sulle ali dell’entusiasmo, potrebbe anche cercare l’impresa storica.

Certo, la differenza, tecnica e nel ranking, c’è ancora, ma non è più così marcata come in passato: l’Australia ha perso quattro delle ultime cinque partite giocate, centrando soltanto una vittoria in Argentina, mentre l’Italia, tra i Test Match estivi e quelli attuali, è a quota tre successi nelle ultime cinque uscite (una partita non ufficiale).

Altro elemento che potrebbe essere importante alla fine del risultato potrebbe essere quello relativo alle formazioni: gli azzurri scenderanno in campo con un XV praticamente identico rispetto a quello vittorioso sulla Georgia, mentre gli oceanici si presenteranno a Padova addirittura con due esordienti, seppur di talento.

L’Italia pagherà lo sforzo fisico prodotto contro la Georgia o la voglia di ben figurare e mettere in difficoltà i Wallabies sarà più forte? Di certo nella ripresa i cambi faranno bene agli australiani, che in panchina hanno tanta esperienza internazionale e potranno avere una marcia in più dai subentrati.

Qualora gli azzurri dovessero riuscire a stare a contatto nel punteggio con gli avversari però il risultato finale potrebbe non essere così scontato, e Padova potrebbe vedere una pagina di storia del nostro rugby: si tratterebbe della seconda vittoria contro le tre grandi formazioni dell’Emisfero Sud dopo quella contro il Sudafrica arrivata due anni fa.













Foto: Lorenzo Di Cola