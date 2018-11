Rugby, Test Match novembre 2018. Conor O’Shea: “Giocato e vinto una partita sotto molta pressione”

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: la Nazionale italiana di rugby nel primo dei Cattolica Test Match di novembre si impone per 28-17 con la Georgia, spazzando via tutte le polemiche che volevano i Lelos come possibili sostituti degli azzurri nel Sei Nazioni. Un incontro dominato per lunghi tratti dai padroni di casa, che però sul finale hanno sofferto la panchina corta e i tanti infortuni delle ultime settimane.

Può comunque essere entusiasta Conor O’Shea, ai microfoni di Dmax nel post partita: “Abbiamo giocato una partita sotto molta pressione, non ci siamo resi la vita facile, soprattutto nel secondo tempo, ma sono felice per i ragazzi e per il pubblico per questa vittoria”.

Le parole di Steyn, il Man of the Match dell’incontro: “Abbiamo fatto vedere chi è l’Italia, lottiamo fino all’ultimo, anche se qualcosa va male alziamo il livello e lavoriamo per vincere. Prendiamo questa vittoria e lunedì ricominciamo a lavorare per le prossime partite”.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/Claudio Bosco