Hockey prato, A1 2018-2019: risultati e classifica della nona giornata. Amsicora vince nel big match, in vetta con il Bra

Nona giornata per il campionato maschile di hockey su prato, svoltasi come di consueto nel sabato pomeriggio. È fuga a due in vetta alla graduatoria: l’Amsicora si impone in Lomellina nel big match con il Bonomi e mantiene la leadership in coppia con i campioni d’Italia dell’HC Bra, vincente in un match esplosivo con il CUS Pisa. Tanti i successi casalinghi: si impongono Ferrini, Juvenilia e Bologna. Andiamo a rivivere questo turno con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Nona giornata

HT Bologna-Tevere EUR 4-3 (Ehsan, Blaumer, Amorosini 2, – BOL; Domecq, Corsi 2 – TEV)

HC Bra-CUS Pisa 6-4 (Chiesa 2, Perelli 3, Green – BRA; Gallone, Pagliara, Colella, Malucchi – PIS)

HP Valchisone-HC Roma 1-1 (Minetto – VAL; Paolacci – ROM)

Pol. Ferrini-CUS Padova 2-1 (Hassan, Bosso – FER; De Vivo – PAD)

Pol. Juvenilia-UHC Adige 3-0 (Diachuk, Koshelenko, A. Tocco)

Hockey Bonomi-Amsicora 1-2 (Ortega – BON; Paziuk, Mura – AMS)

Classifica

Rank Squadre Punti Giocata Vinte Pareggiate Sconfitte Points home Points away Diff Percentuale vittorie 1 HC BRA 22 9 7 1 1 15 7 32 – 12 0.833 2 SG AMSICORA 22 9 7 1 1 12 10 32 – 18 0.833 3 SH P. BONOMI 18 9 6 0 3 9 9 27 – 15 0.667 4 H. TEAM BOLOGNA 15 9 5 0 4 12 3 22 – 29 0.556 5 HP VALCHISONE 14 9 4 2 3 11 3 25 – 21 0.556 6 HC ROMA 13 9 4 1 4 9 4 20 – 19 0.500 7 CUS PADOVA 12 9 4 0 5 12 0 20 – 23 0.444 8 UHC ADIGE 12 9 4 0 5 9 3 15 – 19 0.444 9 POL JUVENILIA 10 9 3 1 5 10 0 17 – 24 0.389 10 CUS PISA 9 9 3 0 6 9 0 22 – 27 0.333 11 POL. FERRINI 7 9 2 1 6 6 1 17 – 30 0.278 12 ASD TEVERE EUR H. 4 9 1 1 7 1 3 17 – 29 0.167

Foto: Andrea Lusso