Rugby, Test Match Italia-Georgia: Sergio Parisse si ferma. Problema al polpaccio per il capitano

Sabato a Firenze sarà molto più di un normale Test Match per la Nazionale italiana di rugby. La sfida con la Georgia, all’Artemio Franchi, è piena di significati viste le tante tensioni o polemiche che hanno accompagnato gli azzurri in questo ultimo periodo, reduci anche dal pesante ko contro l’Irlanda. Uno scontro contro una formazione che ambisce al posto del Bel Paese nel Sei Nazioni. Pertanto le motivazioni non mancano.

Una notizia però poco lieta arriva dal fronte tricolore. Il capitano Sergio Parisse, tra i convocati di questa partita, molto probabilmente non scenderà in campo. Come rivela la Gazzetta dello Sport, Parisse soffre per un problema al polpaccio, che si è fatto sentire già ad inizio stagione. A questo punto, il candidato numero uno per giocare al suo posto dovrebbe essere Braam Steyn, che già aveva disputato i due incontri estivi contro il Giappone nel suo ruolo. Per questo la fascia da capitano dovrebbe andare a Leonardo Ghiraldini, scelte che poi saranno ufficializzate quando il ct O’Shea renderà notata la formazione che affronterà i georgiani.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola