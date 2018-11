Rugby, Test Match Italia-Georgia: Conor O’Shea “Troviamo un avversario difficile. Serve una gara con ritmo”

Alla vigilia della importantissimo Test Match tra Italia e Georgia, ha parlato il commissario tecnico Conor O’Shea. Il tecnico azzurri si è prima soffermato sulla sfida persa con l’Irlanda: “Dopo il primo tempo, a Chicago, ero sicuro che avessimo una chance di portare a casa la partita contro l’Irlanda. I primi cinque minuti della ripresa abbiamo regalato due mete all’Irlanda e l’energia e la mentalità delle due squadre sono totalmente cambiati, quei due errori hanno deciso la partita“.

Sulla partita di domani con la Georgia: “Che partita vogliamo giocare? Una gara con ritmo, che ci permetta di mantenere il nostro momentum all’interno del match. Troviamo un avversario difficile, dobbiamo essere consapevoli che ci saranno dei momenti duri in questa partita”

O’Shea ha parlato della formazione titolare: “Sapevamo che difficilmente Parisse avrebbe potuto giocare, abbiamo scelto rapidamente di non considerarlo per questa partita e puntiamo a recuperarlo per la gara degli All Blacks, forse anche per quella contro l’Australia. Abbiamo confermato la terza linea vista nel secondo test contro il Giappone, anche se chi è sceso in campo a Chicago in questo reparto, dove abbiamo grande profondità, ha fatto molto bene“.

Il CT ha spiegato anche la scelta di Luca Sperandio come estremo: “Per Luca è una grande chance e sono sicuro farà un ottimo lavoro per noi: è un atleta bravo sulle palle alte e con un grande x-factor. E’ facile vedere gli errori di un estremo, io e Gino (Troiani, manager azzurro) lo sappiamo bene avendo rappresentato i nostri Paesi in quella posizione. Sperandio è molto veloce, solido in difesa, capace di battere gli avversari nell’uno contro uno: se sapremo creare gli spazi per lui in attacco, potrà essere molto pericoloso“.

Tommaso Allan torna titolare come mediano d’apertura e ha parlato anche lui: “Che Italia vedremo? Sicuramente una squadra con la voglia e l’ambizione non solo di giocare, ma anche di ottenere un bel risultato per noi stessi e per il nostro pubblico. Siamo determinati a giocare il nostro rugby per tutti gli ottanta minuti, ripartendo dal tanto possesso avuto a Chicago nel primo tempo. Sicuramente dovremo fare passi avanti dal punto di vista dell’esecuzione, essere maggiormente cinici in attacco: aspetti su cui ci siamo concentrati in settimana. Tutti noi vogliamo fare una grande gara e fare un nuovo passo avanti nella crescita della nostra squadra“.

Anche Andrea Lovotti, pilone azzurro, ha parlato della Georgia: ” E’ un avversario che si può e si deve affrontare fisicamente, per dominarli in quello che è un loro punto forte. Se dominiamo gli impatti, la mischia chiusa e le rolling maul ne guadagneremo in morale e in momentum, un punto chiave per poter esprimete con efficacia il nostro rugby”













Foto: Luigi Mariani/LivePhotoSport